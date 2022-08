WhatsApp : voulez-vous cacher votre photo de profil à certaines personnes ? voici une technique simple pour vous

WhatsApp qui fait partie des réseaux sociaux les plus utilisés aujourd’hui au monde offre un certain nombre de fonctionnalités. Bien que certaines sont agréables et faciles à trouver, d’autres par contre nécessitent de se plonger un peu plus profondément dans l’application. Découvrez ici la méthode pour cacher sa photo de profil à certaines personnes indélicates.

Dans le but de protéger votre vie privée et vos informations personnelles, WhatsApp assure une sécurité sur l’application. Cependant, il est déconseillé de partager des données confidentielles à travers des messages vocaux ou textes sur WhatsApp Messenger. Et pour cause, dès que vous donnez votre numéro WhatsApp à quelqu’un, ce dernier peut accéder à toutes vos informations personnelles. C’est-à-dire votre photo de profil, votre statut et votre dernière activité sur le réseau social.

Mais si vous ne désirez pas partager certaines informations de votre profil, vous pouvez les modifier dans les paramètres de l’application. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que votre photo de profil soit visible par tous les utilisateurs de WhatsApp y compris ceux qui ne font pas partie de vos contacts, suivez cette règle:

Ouvrez l’application WhatsApp Messenger sur votre smartphone Android ou iOS.

Cliquez sur les trois points en haut à droite de votre écran pour accéder au menu général.

Cliquez sur « Paramètres ».

Ensuite, appuyez sur « Compte » et allez dans « Confidentialité ».

Dans l’onglet « Photo de profil », modifiez le paramètre « Tout le monde » et sélectionnez « Mes contacts ».

Après avoir effectué ces modifications, il n’y a que les contacts de votre carnet d’adresses qui pourront avoir accès à votre photo de profil. Cependant, si vous souhaitez encore cacher votre photo de profil à certains de vos contacts, vous pouvez le configurer en cochant « mes contacts sauf », vous sélectionnerez ensuite les contacts à exclure.

Par ailleurs, vous pouvez également apporter des modifications aux paramètres qui concernent vos statuts sur l’application ou encore l’heure de votre dernière connexion. Vous pourrez ainsi préserver votre confidentialité et votre sécurité.