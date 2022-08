WhatsApp : voici l’astuce pour savoir si quelqu’un ignore votre message dans un groupe

Être en groupe WhatsApp est l’une des choses les plus réalisables, qui permet de partager des informations avec des amis, la famille ou des collègues. Cependant, il se peut que vos messages ne reçoivent pas de réponse de la part de quelqu’un en particulier. Et pour cause, ce dernier vous ignore. Découvrez ici comment détecter ce dernier.

Que ce soit par manque d’intérêt ou par manque de temps, il existe des gens dans les groupes WhatsApp qui ignorent vos messages. Voici donc pour vous l’astuce vérifier cela.

Pour savoir qui a lu votre message dans un groupe WhatsApp, mais refuse de vous répondre, il suffit d’appuyer longuement sur le message en question. Vous verrez apparaître une série d’options. Cliquez ensuite sur « Infos du message ». Cette option est représentée par un petit i entouré d’un cercle. Si vous ne la trouvez pas, cliquez sur les trois points verticaux qui signifient « plus d’options », puis sur « infos ».

Sur l’écran « Infos du message », vous verrez si les destinataires ont lu le message, ou s’il a simplement été distribué sur leur téléphone, mais qu’ils ne l’ont pas encore lu. En plus de cela, en cliquant sur chaque participant sur l’écran affiché, vous allez trouver des détails concernant l’heure à laquelle le message a été distribué, mais aussi l’heure à laquelle il a été lu, ou ouvert, lorsqu’il s’agit d’un fichier média.

En effet, lorsque vous envoyez un message vocal, vous avez la possibilité de voir qui a reçu votre audio, qui l’a simplement vu, sans l’écouter mais aussi qui l’a vu et écouté. Ainsi, vous pouvez savoir si les personnes qui ne vous ont pas encore répondu, ont lu votre message, ou non.

Par ailleurs, pour les personnes qui possèdent un iPhone, il suffit de glisser le message en question de la droite vers la gauche, pour voir s’afficher les détails concernant la réception et la lecture du message envoyé.

Notez également que lorsque tous les membres du groupe lisent votre message, deux coches bleues apparaissent, même si des destinataires désactivent la confirmation de lecture. En effet, cette option ne marche que pour les discussions individuelles.