WhatsApp : voici la technique pour envoyer des photos via l’application sans perdre sa qualité

WhatsApp fait partie des applications de messagerie instantanée incontournables, utilisées dans le monde entier. Au-delà des messages, elle est aussi le parfait canal pour échanger des médias avec nos connaissances. Vous revenez de vacances avec belles photos à partager avec vos amis et la famille. Envoyer les images par WhatsApp les compressera automatiquement. Si vous souhaitez que ce ne soit pas le cas, c’est tout à fait possible. Découvrez la technique à utiliser dans cet article

Vous désirez envoyer des photos via WhatsApp sans perdre en qualité. C’est possible grâce à cette technique sur WhatsApp. En effet, l’application dispose d’une fonctionnalité, qui vous permettra d’envoyer des photos sans les compresser et donc sans perdre en qualité. Voici comment s’y prendre:

Ouvrez WhatsApp et rendez-vous dans la conversation du contact avec lequel vous souhaitez échanger des photos.

Appuyez sur l’icône « pièce jointe » en bas qui se présente sous la forme d’une épingle/trombone.

Au lieu de sélectionner Galerie, choisissez plutôt Document.

Si vous ne voyez pas les photos parmi les éléments récents affichés à l’écran, appuyez sur Parcourir d’autres documents en haut et naviguez à travers l’explorateur jusqu’à l’emplacement des images à envoyer.

Sélectionnez-les, appuyez sur le bouton envoyer et le tour est joué.