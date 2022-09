WhatsApp : voici comment personnaliser la police de vos messages

WhatsApp dispose de tellement de fonctionnalités, que d’autres sont même méconnues par le grand public. Nous vous présentons dans cet article, comment personnaliser la police de vos messages.

Comme vous le savez tous, WhatsApp fait partie des applications de messagerie instantanée les plus utilisées au monde. Cette application permet de discuter et de rester en contact avec les membres de sa famille, ses amis et proches.

En plus de tout cela, elle permet aussi l’envoie de plusieurs fichiers en temps réel. Cependant, elle dispose d’autres fonctionnalités qui sont demeurées inconnues. C’est pourquoi nous vous présentons ici l’astuce pour personnaliser vos polices dans vos messages.

Cette méthode vous permettra donc d’envoyer des messages sur WhatsApp en optant pour la police de votre choix. Elle fonctionne non seulement sur l’application WhatsApp Messenger pour smartphone, mais également sur WhatsApp Web, l’extension qui permet d’accéder à l’application sur ordinateur. Pour alors envoyer des messages WhatsApp avec d’autres polices, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez n’importe quel navigateur que vous utilisez sur votre smartphone ou votre ordinateur. Il peut s’agir de Google Chrome, de Brave, de Mozilla Firefox, etc.

Rendez-vous à la page « https://www.letrasyfuentes.com/ » .

La première bannière de la page, au cadre rouge, indiquera la mention suivante : « écrivez votre phrase ici ». Vous pourrez donc y saisir le texte que vous souhaitez envoyer par WhatsApp.

Par la suite, le texte saisi apparaître sous différentes polices sur toutes les autres bannières présentes sur la page.

Vous n’aurez plus qu’à choisir la police que vous aurez appréciée, à l’aide de la fonction « Copier ».

Pour finir, vous n’aurez plus qu’à ouvrir votre conversation WhatsApp et de « Coller » le texte que vous avez préalablement copié. Vous remarquerez qu’il serait envoyé avec la police choisie.