WhatsApp se dote d’une nouvelle application PC ultra rapide

WhatsApp a annoncé mercredi 22 mars, le lancement d’une nouvelle application Windows qui se charge plus rapidement que WhatsApp Web. L’application permet également d’effectuer des appels vidéo avec un maximum de 8 personnes et des appels audio avec un maximum de 32 personnes.

Mark Zuckerberg, cofondateur de Meta, a annoncé le lancement de la nouvelle application de messagerie WhatsApp pour Windows PC. Les utilisateurs peuvent désormais trouver WhatsApp sur le Windows Store et installer l’application. Grâce à celle-ci, les utilisateurs peuvent passer des appels vidéo cryptés E2E (de bout en bout) avec un maximum de huit personnes et des appels audio avec un maximum de 32 personnes.

La nouvelle application de bureau Windows promet également un chargement plus rapide et une interface familière aux utilisateurs de WhatsApp et de Windows. « WhatsApp a débuté en tant qu’application mobile et ses racines sont toujours aussi fortes. Mais comme des centaines de millions de personnes utilisent WhatsApp sur des ordinateurs et des tablettes, nous nous efforçons d’améliorer encore l’expérience de la messagerie et des appels sur tous les appareils », a déclaré Meta.

Après Windows, Meta teste actuellement la version bêta de Windows pour les appareils Apple Mac et prévoit de la rendre publique prochainement. Mark Zuckerberg a également confirmé que l’entreprise travaillait à l’introduction d’une version dédiée de WhatsApp sur les tablettes Android.

La version bêta est d’ores et déjà disponible pour les testeurs publics et peut être reliée au téléphone principal via une fonction de liaison multi-appareils. Il convient de noter que Meta teste également WhatsApp pour iPad, mais n’a pas fait de commentaires publics officiels à ce sujet.