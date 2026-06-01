Nvidia dévoile une nouvelle puce pour intégrer l’IA directement dans les ordinateurs personnels

Nvidia a dévoilé au Computex 2026 son nouveau superchip RTX Spark , conçu pour faire fonctionner des agents d’intelligence artificielle directement sur les PC, sans dépendre du cloud. Avec Microsoft et Dell parmi les premiers partenaires, Jensen Huang veut ouvrir une nouvelle ère de l’ordinateur personnel, où les machines pourront exécuter localement des tâches complexes dopées à l’IA.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a présenté lundi 1er juin lors de son discours d’ouverture du Computex 2026 à Taipei un nouveau superchip baptisé RTX Spark, qui combine les capacités d’une unité centrale (CPU) et d’un processeur graphique (GPU) dans un seul composant conçu pour équiper une nouvelle génération d’ordinateurs portables et de bureau dits « AI PC ». Microsoft et Dell ont confirmé que les premiers modèles de machines exploitant ce superchip seront mis en vente à l’automne 2026. Nvidia et Microsoft « vont réinventer le PC », a déclaré Huang lors de son discours. L’action Nvidia a progressé de 6 % en séance à Wall Street lundi, tandis que Dell bondissait de 10 %. AMD et Intel reculaient.

L’objectif central du RTX Spark est de permettre l’exécution d’agents d’intelligence artificielle en local – c’est-à-dire directement sur la machine de l’utilisateur, sans connexion à un serveur distant. Ces agents pourront « vous regarder, analyser vos fichiers, effectuer des recherches et accomplir des tâches complexes », selon Huang. Microsoft a précisé dans un communiqué séparé que les PC équipés du RTX Spark seraient capables de faire tourner des « modèles d’IA hautement performants » et de traiter des charges de travail exigeantes. « Voici le nouveau PC », a résumé Huang. Neil Shah, analyste chez Counterpoint Research, a qualifié l’annonce de mouvement « révolutionnant la manière dont les PC vont évoluer dans les dix prochaines années ».

La présence locale des modèles d’IA – sans dépendance aux centres de données – représente un changement architectural significatif par rapport à la génération actuelle de fonctions IA embarquées dans les PC, qui passent pour la plupart par des serveurs cloud. Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, qui s’exprimait également à Taipei avant l’ouverture officielle du Computex, a qualifié 2026 d’« année des agents », estimant que le secteur est en train de passer de l’IA comme outil de réponse à des requêtes vers des systèmes pleinement autonomes.

Vera CPUs pour les data centers et robot humanoïde

Huang a également annoncé lors de son discours que les nouveaux processeurs Vera de Nvidia destinés aux centres de données sont en production complète et constitueront « notre nouveau grand moteur de croissance » dans le contexte du boom de l’IA agentique. Les premiers clients attendus incluent Anthropic, OpenAI et SpaceXAI.

Il a par ailleurs présenté un design de référence pour un robot humanoïde nommé Isaac GR00T, mesurant 1,83 mètre et s’appuyant sur le châssis du fabricant chinois Unitree (modèle H2). Ce design de référence est présenté comme un guide pour la recherche, notamment dans le secteur de l’enseignement supérieur.

Huang avait annoncé la semaine précédente son intention d’investir environ 150 milliards de dollars par an à Taïwan, qu’il décrit comme l’épicentre de la révolution de l’IA. Il avait également accompagné le président américain Donald Trump lors d’une visite à Pékin pour y rencontrer Xi Jinping dans le cadre d’une délégation d’entreprises américaines. Le salon Computex se tient jusqu’au 5 juin à Taipei.

Un marché de 200 milliards de dollars visé

Lors d’un appel de résultats en mai, Huang avait indiqué que les nouveaux processeurs Vera donnent à Nvidia accès à un nouveau marché de 200 milliards de dollars. Le RTX Spark s’inscrit dans une stratégie de diversification au-delà des cartes graphiques haut de gamme pour centres de données – segment qui a fait la fortune de Nvidia depuis 2022 – vers le marché grand public des PC, dominé jusqu’ici par Qualcomm (sur processeurs ARM) et Intel (processeurs x86) pour le volet IA embarquée.

L’arrivée de Nvidia sur le marché des PC avec un superchip propre représente une menace directe pour ces deux acteurs, dont les actions ont reculé lundi à Wall Street en réaction à l’annonce.