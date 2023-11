WhatsApp ne cesse de dévoiler de nouvelles fonctionnalités pour le grand bonheur de ses utilisateurs. Après les smartphones, les messages en « vue unique » sont désormais disponibles sur les ordinateurs.

WhatsApp, qui est l’une des applications de messagerie instantanée, dans le but de fidéliser ses utilisateurs, et de faciliter son utilisation fait chaque fois de mise à jour de ses fonctionnalités. En effet, à en croire le dernier communiqué de l’équipe WABetaInfo, il est désormais possible de partager des photos et des vidéos en « vue Unique » sur les ordinateurs.

Cependant, cette fonctionnalité est en phase expérimentale sur Mac, WhatsApp Web et Windows.

Il faut noter que cette fonctionnalité d’envoi et de visualisation d’images et de vidéos de ce type sur ordinateur a déjà été mise en place auparavant. Mais elle a été retirée. Par ailleurs, elle est actuellement de retour afin que tous les utilisateurs de WhatsApp puissent y accéder

Pourquoi alors utiliser cette fonctionnalité ?

Cette nouvelle fonctionnalité est désormais accessible, certes, mais il faudrait avoir installé des mises à jours récentes pour en bénéficier.

En effet, elle permet d’envoyer des vidéos ou des photos sans les stocker dans la mémoire de votre appareil électronique, vous offrant ainsi davantage d’espace. De plus, cette fonctionnalité renforce votre niveau de confidentialité en vous permettant de stocker temporairement vos fichiers sensibles ou temporaires, même lorsque vous utilisez un ordinateur. Vous disposez ainsi d’un plus grand contrôle sur ce que vous choisissez de partager.