WhatsApp: le nombre maximum de membres dans les groupes passe à 512

WhatsApp semble désormais prendre une toute autre direction et se démarque de ses concurrents. L’application de messagerie populaire de Meta, a déployer actuellement une nouvelle mise à jour de l’application qui permet aux utilisateurs d’avoir un groupe de 512 membres maximum.

WhatsApp a décidé d’augmenter le quota d’utilisateurs maximum dans une conversation de groupe. Via son blog, l’app du groupe Meta a annoncé qu’elle passait le nombre maximal à 512 personnes, ce qui devrait permettre d’améliorer la communication au sein d’une grande entreprise, d’une association, d’un parti politique.

Cette fonctionnalité a été annoncée en mai avec d’autres fonctionnalités telles que le partage de fichiers jusqu’à 2 Go dans les discussions de groupe, les réactions aux messages, etc. Les réactions et le partage de fichiers de 2 Go ont été récemment déployés pour tous les utilisateurs d’Android, iOS et de bureau.

La mise à jour est maintenant disponible sur WhatsApp Beta pour Android 2.13.24.13 et plus récent et WhatsApp Beta pour iOS 13.2560 .0.73. De plus, à partir de ce 11 juin, cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp (utilisateurs non bêta).