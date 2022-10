WhatsApp est en panne, l’envoi de messages est impossible à travers le monde

Une nouvelle panne de WhatsApp touche des milliers d’utilisateurs dans le monde ce matin. Le réseau social du groupe Meta est régulièrement victime de défaillances qui rendent le service de messagerie inaccessible.

Une panne est en cours sur WhatsApp mardi 25 octobre. Depuis environ 9 heures du matin, des internautes de plusieurs pays dont la France indiquent qu’ils n’ont plus accès à l’application de messagerie.

L’entreprise WhatApp ou sa maison-mère Meta n’ont pas encore communiqué à ce sujet. Peu avant 9h00, le site DownDetector en français montrait un pic de signalements de pannes, tant dans l’envoi que dans la réception de messages sur la messagerie instantanée. Des utilisateurs signalent également l’impossibilité de se connecter.

Les rapports des utilisateurs indiquent que Whatsapp rencontre des problèmes depuis 9:17 Matin CEST. https://t.co/hucDlOOikO Retweet en cas de problème chez vous également #bugWhatsapp — Downdetector France (@downdetectorFR) October 25, 2022

Attention, le bug semble concerner la version mobile (application Android ou iOs sur iPhone) comme la version web standard. Ce bug touche Whatsapp uniquement et non le site de Facebook qui fait partie du même groupe Meta. La panne géante de Whatsapp intervient plus d’un an après un bug géant mondial qui avait touché à la fois Facebook, Instagram et Whatsapp. Le bug, survenu le lundi 4 octobre 2021, avait touché des millions d’utilisateurs dans le monde et duré près de 7 heures !