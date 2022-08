WhatsApp : découvrez la technique pour transférer une image sans la mention « transféré »

WhatsApp est l’une des applications utilisées par des millions de personnes dans le monde aujourd’hui pour rester en contact avec leurs proches, familles et amis. Elle permet aussi de partager des fichiers multimédias comme les photos, les vidéos, les mèmes, etc. Cependant, il arrive parfois de vouloir envoyer une image à quelqu’un sans la mention « transféré ». Mais on ne sait pas comment s’y prendre. Découvrez dans cet article la technique a utilisé.

L’application WhatsApp figure parmi les applications les plus populaires dans le monde. Elle ne cesse d’apporter des fonctionnalités nouvelles à ses utilisateurs toujours dans le but de faciliter les échanges avec leurs interlocuteurs et de les rendre plus fluides et amusants. Cependant, certaines fonctionnalités restent quand même peu connues du grand public. Nous vous invitons donc à découvrir ici la technique pour transférer une image sans la mention « Transféré ».

Pour transférer une image ou un fichier sans l’étiquette « transféré », il faut : Accédez d’abord à la discussion via l’application. Ensuite, sélectionnez la photo ou le mème que vous souhaitez transférer. Sur Android, choisissez l’option de partage en haut à droite et non l’option de transfert puis sélectionnez le contact avec lequel vous souhaitez partager le fichier. Sur iPhone, appuyez sur le fichier que vous souhaitez envoyer puis sur « Transférer ». Ensuite, appuyez sur le bouton de partage en bas à droite. L’onglet qui s’affiche, vous donne l’accès à un choix de destinataires et d’applications. Sélectionner le logo WhatsApp puis le destinataire. Appuyez ensuite sur Suivant, puis envoyez. De cette façon, votre contact ne saura jamais que vous avez transféré ce fichier.

Par ailleurs, comme vous l’aurez compris, il est possible de transférer un message sur WhatsApp sans que personne ne sache qu’il a été transféré. Il s’agit d’une méthode alternative pour échanger en toute discrétion sur la plateforme de messagerie.