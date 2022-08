WhatsApp : 03 méthodes pour masquer la notification « en train d’écrire »

WhatsApp ne cesse de dévoiler des fonctionnalités de sécurité pour ses utilisateurs. Après celle de la désactivation du statut « en ligne », voici comment masquer la notification « en train d’écrire » (bien que le processus ne soit pas si simple).

Lorsque vous utilisez WhatsApp et que vous vous trouvez dans une conversation, vous avez la notification « en train d’écrire », quand votre interlocuteur est en train de vous envoyer un nouveau message. Cependant, bien que vous n’y voyez rien de mal, certains trouvent cela un peu inconfortable, surtout s’ils veulent écrire un message et ne veulent pas que l’autre personne s’y attende.

C’est pourquoi nous vous proposons des méthodes pour désactiver cette option lorsque vous écrivez (bien qu’il soit impossible d’arrêter de voir cela pour les autres – à moins qu’ils ne fassent de même).

Méthode 1 : Mettez votre téléphone en mode avion lorsque vous envoyez un message sur WhatsApp

Pour masquer la notification sur l’application WhatsApp, vous pouvez activer le mode avion sur votre téléphone portable et ouvrir la discussion sur laquelle vous souhaitez envoyer un message. Une fois que vous avez tapé votre message, désactivez le mode avion pour l’envoyer à son destinataire. Vous pouvez également désactiver les données mobiles ou le Wifi lorsque vous écrivez votre message et votre contact ne pourra pas voir que vous êtes en train d’écrire. Pour l’envoyer, activez le Wifi ou la 4G et votre destinataire pourra lire votre message.

Méthode 2 : Modifiez les paramètres de l’application WhatsApp

Vous pouvez masquer la notification « en train d’écrire » sur WhatsApp en vous rendant dans les paramètres de l’application. Ensuite, allez dans les notifications et activez les notifications de haute priorité. Les aperçus des messages s’afficheront alors en haut de l’écran, grâce à une fenêtre de notification, même lorsque l’écran de votre téléphone est éteint. Lorsque vous recevez un message, il s’affiche alors dans votre barre de notifications et vous pourrez y répondre directement dans ce menu. De cette manière, vos destinataires ne pourront pas voir lorsque vous êtes en train d’écrire un message sur l’application WhatsApp.

Méthode 3 : Téléchargez une application tierce pour utiliser WhatsApp

Cette solution nécessite le téléchargement d’une autre application pour utiliser WhatsApp en masquant la notification « en train d’écrire » lorsque vous écrivez un message sur l’appli de messagerie instantanée. Vous pouvez télécharger l’application Flychat qui permet de répondre aux messages de WhatsApp directement depuis votre écran de verrouillage. Vous pouvez configurer l’application de manière à désactiver la fonction « écriture » du message. Néanmoins, avec cette application de messagerie Flychat, vous ne pourrez pas accéder aux messages vocaux ni envoyer de messages, mais vous pouvez envoyer un nouveau message sans que la notification n’apparaisse sur votre écran de discussion.