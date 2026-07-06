Wejdene : son ex-agent Feneu sème le trouble dans son voisinage

Le jardin privé de 1 300 m² loué à Rubelles par Dadoué Blazi, dit Feuneu, est au centre d’une vive polémique locale : des fêtes répétées depuis début juin provoquent des nuisances sonores et des troubles à l’ordre public, au point que la maire a reçu des riverains mécontents.

Situé rue des Trois‑Moulins, le terrain commercialisé sous le nom de « Jardin des instants » est présenté en ligne comme un espace « calme », « intime » et « sans vis‑à‑vis », adapté aux anniversaires, baby showers, barbecues et autres réunions privées. Selon l’annonce et la description des équipements, les locataires disposent d’un barnum, de mobilier de jardin, d’une balançoire, d’un but de football et d’une cabine de toilettes le long des clôtures.

La gestion pratique des locations est confiée à une conciergerie : les clés sont remises aux clients pendant les créneaux de location, le propriétaire étant apparemment absent lors des événements organisés sur le terrain.

Des riverains exaspérés par les fêtes hebdomadaires

Dans la réalité du quartier, ces locations hebdomadaires ont transformé certains week‑ends en source de nuisances pour les habitants. Les riverains rapportent cris d’enfants, musique à fort volume et l’utilisation d’une structure gonflable alimentée par un compresseur bruyant. Un rassemblement tenu le samedi 4 juillet, entre 19 heures et 23 heures, a été cité comme exemple récent des désagréments subis.

Plusieurs résidents assurent que les horaires annoncés ne sont pas respectés et que les festivités débordent fréquemment jusqu’à minuit, voire une heure du matin. Ces débordements perturbent le quotidien : fenêtres fermées pour atténuer le bruit, impossibilité d’utiliser terrasses ou espaces extérieurs au cours des jours de fête, et gêne pour des personnes âgées ou fragiles de santé.

Outre les nuisances sonores, des problèmes de stationnement sont signalés : les véhicules des invités occupent des places dans la rue, empêchant les résidents de se garer devant leur domicile. Certains voisinages évoquent également des comportements irrespectueux de la part de locataires, avec des échanges tendus entre occupants du terrain et habitants permanents.

Face au mécontentement grandissant, une quinzaine d’habitants ont été reçus le 1ᵉʳ juillet par la maire de Rubelles, Françoise Lefebvre. Lors de cette réunion, des témoignages se sont multipliés : un riverain âgé de 80 ans a exprimé l’impact sur sa santé, d’autres ont raconté devoir quitter leur terrasse ou prendre un repas au restaurant pour échapper au vacarme.

Plusieurs personnes présentes à la rencontre ont indiqué envisager des démarches individuelles et déposeraient plainte pour faire cesser les troubles constatés.