Washington appelle le Rwanda à « stopper » son appui aux rebelles du M23 en RDC

Les Etats-Unis ont appelé ce jeudi, le Rwanda à mettre un terme à son financement aux rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de la cité de Bunagana depuis plusieurs mois et livrent d’intenses combats contre l’armée congolaise.

Au cours d’un débat du Conseil de Sécurité de l’ONU sur la situation d’insécurité dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), ce jeudi, le représentant des Etats-Unis s’est adressé au Rwanda. « Nous appelons les acteurs étatiques à stopper leurs appuis aux groupes armés y compris les forces de défense du Rwanda et les rebelles du M23 », a déclaré le représentant des États-Unis auprès de l’ONU, Robert Wood.

Les « attaques des groupes armés en RDC, CODECO et le M23 ont tué plus de 2000 civils cette année », déplore Robert Wood, ajoutant: « C’est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre la population la plus vulnérable de la RDC ».

Le représentant de la RDC a appelé à des sanctions contre le Rwanda. Les pays européens se sont opposés à l’escalade militaire, soutenant que le dialogue « doit être maintenu entre les États de la région ». Il en est de même pour la Russie qui estime que l’option militaire seule ne peut régler la situation à l’est de la RDC: il faut le dialogue.

Reprise des combats entre l’armée congolaise et le M23

De violents combats ont repris, samedi dernier, entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23, dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), près de la frontière avec l’Ouganda.

Le mouvement du 23 mars, également appelé M23, est un groupe créé à la suite de la guerre du Kivu. Il est composé d’ex-rebelles du CNDP réintégrés dans l’armée congolaise à la suite d’un accord de paix signé le 23 mars 2009 avec Kinshasa. Ils se sont ensuite mutinés en avril 2012. Ils reprochent au gouvernement congolais de ne pas avoir respecté des engagements de paix incluant la démobilisation de ses combattants.

Le M23 occupe la cité de Bunagana depuis plus de 4 mois. Le président Félix Tshisekedi qui accuse le Rwanda de soutenir militairement le M23, ce que Kigali dément, a déclaré qu’il priorise la voie diplomatique, mais n’exclut pas l’option militaire pour la sécurité de son territoire.

Il y a quatre mois, des combats ont opposé l’armée congolaise aux rebelles du M23 dans cette région de la RDC, faisant plusieurs morts et de nombreux déplacés. Face à l’insécurité grandissante dans l’Est de la RDC, les dirigeants de la communauté de l’Est de l’Afrique ont décidé de l’envoi d’une force régionale pour aider l’armée congolaise dans sa lutte contre les groupes armés.