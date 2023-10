Washington annonce des sanctions contre des « membres-clé du Hamas » pour le financement du groupe

- Publicité-

Le département américain du Trésor a annoncé des sanctions contre dix individus considérés comme des « membres-clé du Hamas », ainsi que des personnes et des entités impliquées dans le financement des activités du groupe islamiste palestinien.

Le département du Trésor des États-Unis a pris des mesures sévères en sanctionnant dix individus qu’il considère comme des acteurs clés du Hamas, le groupe islamiste palestinien. Ces sanctions ne se limitent pas aux membres présents à Gaza, mais ciblent également ceux qui sont installés dans divers autres pays, dont le Soudan, la Turquie, l’Algérie et le Qatar.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a expliqué la décision en mettant en avant les attaques violentes contre des civils israéliens, y compris des enfants, qu’elle qualifie de « massacre brutal et inadmissible ». Les États-Unis ont réagi rapidement et de manière décisive en ciblant les personnes et les entités qui soutiennent financièrement le Hamas.

Les sanctions américaines contre le Hamas visent à assécher les sources de financement du groupe et à perturber ses activités. Elles font partie des efforts internationaux visant à lutter contre le terrorisme et à promouvoir la stabilité dans la région.