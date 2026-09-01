Washington annonce avoir déclenché des frappes contre l’Iran, des explosions retentissent dans le sud du pays

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé, mardi 1er septembre 2026, avoir déclenché de nouvelles frappes contre des cibles des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) en Iran. Dans un bref communiqué publié sur le réseau social X, Centcom a précisé que les forces américaines avaient « commencé à frapper des cibles des Gardiens de la révolution en Iran » à 12h00, heure de Washington, soit 16h00 TU.

Le commandement américain a justifié ces frappes par de récentes attaques attribuées aux Gardiens de la révolution « contre la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz et contre des militaires américains déployés dans la région ».

La télévision d’État iranienne a fait état de plusieurs explosions entendues dans le sud du pays, près de Bandar Abbas et de l’île de Qeshm, à proximité du détroit d’Ormuz, l’un des points de passage les plus stratégiques pour le commerce mondial de pétrole. Le trafic maritime y a considérablement baissé depuis le déclenchement de la guerre entre les États-Unis et l’Iran, le 28 février 2026.

Selon des médias cités par la presse internationale, les frappes américaines ont visé deux lanceurs de roquettes des Gardiens de la révolution installés sur l’île de Larak, dans le détroit d’Ormuz, après que Washington a affirmé les avoir observés en train de préparer des tirs de roquettes chargées de mines marines. Un bilan non confirmé de façon indépendante, attribué à des médias iraniens, fait état de trois morts et sept blessés.

Une reprise des hostilités après plusieurs semaines d’accalmie

Ces frappes interviennent après plusieurs semaines de répit dans le conflit qui oppose les États-Unis à l’Iran depuis le 28 février 2026, date à laquelle des frappes israélo-américaines avaient visé le territoire iranien. Entré dans son septième mois, l’affrontement avait connu une accalmie d’environ un mois, durant laquelle Washington avait privilégié une pression économique sur Téhéran, après l’échec d’un projet d’accord évoqué à la mi-juin.

Donald Trump prévient Téhéran d’une réponse « plus dure »

Le président américain Donald Trump a averti qu’une riposte iranienne entraînerait une réplique accrue de la part de Washington. « Il y aura une réponse », a-t-il déclaré, ajoutant que les forces américaines « frapperaient fort » en cas de nouvelle attaque contre leurs intérêts dans la région, des propos rapportés par la chaîne Fox News.