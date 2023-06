Wapp/Eeeoa: le Réseau des centres d’excellence régionaux (Cer) mis sur les fonts baptismaux

Ce samedi 24 juin 2023, le Réseau des centres d’excellence régionaux (Cer) a été mis sur les fonts baptismaux lors d’une Assemblée générale constitutive qui s’est tenue dans la commune d’Abomey-Calavi au Centre de formation professionnelle et de perfectionnement du Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain.

Le Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest-Africain (EEEOA) se positionne en tant qu’acteur majeur pour réaliser l’intégration des opérations des sociétés d’électricité au sein d’un marché unifié de l’électricité. Samedi 24 juin 2023, le Réseau des centres d’excellence régionaux (Cer) a été mis sur les fonts baptismaux lors d’une Assemblée générale constitutive qui s’est tenue dans la commune d’Abomey-Calavi au Centre de formation professionnelle et de perfectionnement du Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain.

Cette assemblée générale constitutive marque ainsi une étape cruciale dans la concrétisation de la vision du Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain dont l’objectif est de réunir les acteurs clés du secteur de l’électricité. « Grâce à l’Agence Allemande de Coopération Internationale, ce projet régional d’électricité, intitulé « Promotion d’un marché de l’électricité respectueux du climat dans la CEDEAO », a vu le jour. C’est dans ce contexte que la GIZ a mandaté trois agences spécialisées dans l’énergie pour réaliser leur vision de promouvoir un marché de l’électricité régional » a déclaré Dr Sonja Zahed, conseillère en renforcement des capacités au Promerc/Giz.

Selon APOLLINAIRE SIENGUI KI, Secrétaire Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain – EEEOA, dans le contexte du centre à Cotonou, la CEB va, sur le même principe, former des gens provenant de divers groupes et venant de différents endroits de la sous-région. Le même processus est appliqué au Nigeria et en France.

« Nous pensons que nous avons une stratégie qui a été clairement définie et institutionnalisée, et qui a fait la différence. Elle consiste à promouvoir l’excellence au niveau des centres de promotion du savoir-faire dans ce domaine. Et cela est fait pour encourager l’innovation au sein de nos centres de formation. » a affirmé Mamadou alpha SYLLA, Coordinateur du Programme de Renforcement des Capacités.