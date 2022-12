Wagner: l’oligarque russe Evgueni Prigozhin nommé « fonctionnaire corrompu de l’année 2022 »

L’organisation internationale « Organised Crime and Corruption Reporting Project » (OCCRP) a décerné au dénommé « cuisinier de Poutine » et chef du « Wagner PMC » Yevgeny Prigozhin le titre de « fonctionnaire corrompu de l’année 2022 ».

L’oligarque russe et fondateur du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a été nommé « personne de l’année » en matière de crime organisé et de corruption pour l’année 2022 par « Organised Crime and Corruption Reporting Project ». L’OCCRP désigne sa personne de l’année depuis 2012, et la plupart des « lauréats » ont été des dirigeants nationaux, mais Prigozhin lui-même n’a jamais occupé une quelconque position officielle.

Cependant, le rôle de cet homme de 61 ans dans la création de la célèbre organisation paramilitaire du groupe Wagner a conduit le jury de l’OCCRP à décider qu’il avait fait le plus pour soutenir la corruption et la collusion politique qui l’accompagne souvent. Depuis le début de l’invasion l’Ukraine par la Russie, plusieurs sources affirment que le groupe Wagner se bat aux côtés du Kremlin. « À sa tête se trouve Evgueni Prigozhin, un oligarque russe et chef mercenaire qui, cette année, est peut-être devenu l’avatar le plus voyant de tout ce qu’il y a de plus sombre dans sa patrie. Dans sa fusion d’argent malhonnête et de violence brutale, son cynisme narquois et son impunité, même face à la loi russe, il incarne la malveillance de la corruption d’État d’une manière que peu peuvent égaler », a noté l’OCCRP.

Les finalistes du prix aux côtés de Prigozhin en 2022 étaient : la Cour de justice de l’Union européenne, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président nicaraguayen Daniel Ortega. L’année dernière, le président autoproclamé du Belarus, Aleksandr Lukashenko, a reçu le titre de « corrompu de l’année ».