Vous êtes dérangés par les fourmis ? Essayez cette plante répulsive

Tout comme les cafards, les mouches et autres, les fourmis sont aussi des bestioles qui pullulent les maisons. Et souvent pour se débarrasser d’elles, l’on opte pour des produits chimiques, qui peuvent rendre malade. Or il existe des astuces naturelles dont on peut faire usage. C’est pourquoi nous vous proposons dans cet article une plante efficace.

Vous pouvez lutter contre la présence de fourmis sans même utiliser d’insecticides. En effet, vous pouvez les éloigner naturellement grâce à cette plante répulsive très efficace : l’Origan. Cette plante aromatique, par son odeur forte, peut éloigner la présence de ces insectes nuisibles qui peuvent vite envahir votre maison. Il existe plusieurs méthodes efficaces et simples pour l’utiliser.

A l’instar du basilic, l’origan est une plante aromatique odorante dotée d’un pouvoir répulsif. Vous pouvez utiliser quelques gouttes d’huile essentielle d’origan à verser dans une bassine remplie d’eau avec laquelle vous devrez laver le rebord de la fenêtre et tous les lieux d’entrée de ces insectes. Vous pouvez également utiliser simplement des feuilles d’origan en les plaçant toujours dans les mêmes endroits. Pour ne rien gâcher, ces plantes sont également des répulsifs contre les moustiques qui peuvent être plus nombreux pendant l’été.