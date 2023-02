« Vous aimez trop jouer aux … » Agacée, Sessimè recadre sèchement un internaute « connaisseur »

Sessimè n’est plus du genre à se laisser marcher dessus. Très active sur les réseaux sociaux, la chanteuse béninoise de son vrai nom Bidossessi Christelle Guédou, vient de remettre un internaute à sa place, suite à un commentaire désobligeant sur sa page.

Dans un post sur sa page Facebook dans la journée de ce jeudi 2 février 2023, la vedette de la musique urbaine Sessimè a fait un clin d’œil au leader du groupe Magic System qui était récemment en concert au Bénin. En effet, la chanteuse a rendu un vibrant hommage à l’artiste ivoirien qui apporte une inspiration unique et une force significative à la jeune génération africaine dans le secteur du showbiz.

« Heureuse de te retrouver papa A’salfo Magic System merci pour toute la force que tu apportes à la jeune génération africaine dans le secteur du showbiz. Que Dieu veille sur toi« , a-t-elle écrit en légende d’une série de photos sur laquelle, elle apparaissait toute souriante dans les bras du commissaire général du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo à Abidjan.

Alors que les fans de la chanteuse béninoises appréciaient dans les commentaires, cette belle complicité qu’affiche les deux stars africaines, un internaute curieux qui a été visiblement choqué par l’emploi du mot Papa n’a pas manqué de poser sa préoccupation. « Humm…papa??? Grand-frère c’est pas mieux…?? Où bien c’est l’émotion », a-t-il demandé.

En réponse à cette question, Sessimé qui n’a visiblement plus sa langue dans sa poche a très vite repris cet internaute, avant de l’exhorter à se montrer plus respectueux désormais envers les artistes et les célébrités qui partagent leur amour sur les réseaux sociaux.

« En Afrique le premier signe de respect envers un aîné est aussi de l’appeler papa et tout enfant de sexe masculin est même déjà appelé papa dès sa naissance dans plusieurs traditions et coutumes du continent … vous aimez trop jouer aux connaisseurs et aux recadreurs au lieu de recevoir juste de l’amour et de la lumière que nous avons simplement à partager avec vous sur nos pages; C’est pas gentil … », a écrit l’interprète de Tatouage.

Faut-il le rappeler, A’salfo est un artiste talentueux qui apporte une inspiration unique et une force significative à la jeune génération africaine dans le secteur du showbiz. Outre sa carrière musicale, A’salfo est également impliqué dans des initiatives visant à soutenir la jeune génération africaine. Il est un fervent défenseur des droits des jeunes et travaille avec des organisations caritatives pour aider les enfants défavorisés à accéder à une éducation de qualité.