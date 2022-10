Voulez-vous perdre du poids ? découvrez 06 techniques pour y arriver tout en restant en bonne santé

Pour perdre du poids facilement et naturellement, revoir son alimentation est une étape obligatoire. Pour autant, il n’est pas forcément question de tout contrôler ni de calculer la moindre calorie ingérée.

Les pratiques alimentaires pour perdre des kilos sont nombreuses et sont souvent adoptées pour des raisons esthétiques. On retrouve également de multiples régimes pour mincir, brûler les graisses, perdre des calories et perdre du poids rapidement, mais il arrive souvent que ces régimes s’avèrent inefficaces ou peu concluants. C’est d’ailleurs les raisons pour lesquelles nous vous proposons ces nouvelles techniques connues, mais ignorées.

L’eau

Cela a été et restera toujours le meilleur moyen de perdre du poids. Favorisant le métabolisme, la prise régulière d’eau aide l’organisme à brûler les calories. Voilà pourquoi, cette pratique est très efficace pour maigrir ! Selon des études, boire ½ litre d’eau une heure avant le repas réduit l’appétit. Cette réduction de l’apport en calories favorise une perte de poids allant jusqu’à 44 %.

L’eau citronnée

Le citron est réputé pour aider à éliminer les graisses grâce à sa capacité à détoxifier. Le citron réduit considérablement l’envie de manger. En plus, c’est simple de faire de l’eau citronnée. Pressez un citron dans de l’eau tiède, remuez et buvez. Elle peut être bu sans modération durant la journée.

L’infusion de l’hibiscus

La fleur d’hibiscus possède un goût aigre qui favorise le transit intestinal. Elle améliore le système rénal. L’utiliser en infusion ou comme une tisane facilite l’amincissement. Elle peut être bue à tout moment mais elle est plus efficace quand elle est bue pendant ou après le repas. Ainsi la perte de poids et la bonne santé sont assurées.

L’infusion du gingembre

Le gingembre à une réputation qui n’est plus à prouver pour ce qui est d’aider à perdre du poids. Les infusions au gingembre ou des croquettes de gingembre sont idéales pour un régime d’amincissement. Grignoter les croquettes de façon quotidienne permettra d’atteindre l’objectif. Quant à l’infusion au gingembre, en boire le matin au réveil et le soir facilitera l’amincissement.

La papaye

Ce fruit et sa graine sont efficaces pour perdre du poids. Les spécialistes la recommandent fortement. Elle a un effet coupe-faim quand on la mange. L’astuce est de la consommer régulièrement et d’éviter de manger autre chose pendant les deux heures qui suivent. Les graines peuvent être directement grignotées ou mixées avec une quantité de papaye. Ce mélange peut être bu 30 mn avant de manger.

Le poivre

Le poivre est une épice qui a beaucoup de vertus. Il aide à la bonne digestion et est pratique pour perdre du poids par la combustion des graisses. Pour atteindre cet objectif, il faut en mettre régulièrement dans tous les plats.

Par ailleurs, pour rendre ces techniques plus efficaces, il est préférable d’avoir certaines habitudes. Il faut mâcher doucement, se brosser les dents après chaque repas, et ne plus manger après 19h.