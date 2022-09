Votre ampoule LED ne fonctionne pas ? découvrez comment la réparer sans dépenser

Votre ampoule LED clignote, tremble ou ne fonctionne pas ? Le problème peut provenir de ses composants, qui ont tendance à s’abîmer au fil du temps. Ils peuvent également se déconnecter accidentellement. Rassurez-vous, il est tout à fait possible de procéder à la réparation d’une lampe LED. Voici donc comment s’y prendre.

Lorsque votre ampoule LED ne fonctionne plus, pas de panique. Il suffit de vous munir d’un fer à souder et d’un morceau de fil pour la réparer en quelques minutes. Pour cela, dévissez la partie supérieure de l’ampoule pour repérer la LED grillée qui cause l’interruption du circuit.

Il faut noter, qu’il peut y avoir plusieurs LED endommagées. Prenez alors ensuite une lime et soulevez tout doucement cette diode. Faites fondre un morceau de fil de cuivre ou d’étain en le soudant sur l’endroit où la diode est défectueuse. Une fois cette opération effectuée, l’ampoule se remettra à fonctionner et s’allumera.

Attention, il est nécessaire d’avoir quelques notions en soudure pour entreprendre une telle réparation même si ce genre de manipulation demeure relativement simple.