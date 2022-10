Vols avec effraction dans les domiciles au Burkina: un malfrat et ses acolytes arrêtés

Dans le cadre de sa mission de lutte contre l’insécurité en milieu urbain, la police nationale du Burkina, a annoncé avoir arrêté un malfrat et ses acolytes à Ouagadougou, la capitale du pays.

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement de Baskuy (CPA/Baskuy), dans le cadre de la lutte contre la délinquance urbaine, a appréhendé un présumé auteur de plusieurs vols dans la ville de Ouagadougou, précisément dans les quartiers Kamboinsin, Bassinko, Nagrin et Zagtouli.

Agé d’une vingtaine d’années, il s’était spécialisé dans les vols avec effraction dans les domiciles et opérait seul, généralement le jour en l’absence des occupants des maisons. Pour y accéder, il défonçait soit la porte ou une fenêtre, et une fois à l’intérieur, il passait au peigne fin toutes les chambres et emportait les objets de valeur. A l’aide d’un tricycle, il faisait convoyer le matériel volé aux alentours du grand marché où il le liquidait avec des receleurs.

Au moment de son interpellation, plusieurs objets ont été saisis entre ses mains, notamment un ordinateur portable, des postes téléviseurs, des plaques solaires, des téléphones portables, des bouteilles de gaz et des clés USB.

Mi-octobre, la police burkinabé a annoncé avoir arrêté deux réseaux de délinquants. Un pistolet automatique, des minutions, de la drogue à haut risque, un important lot de divers faux documents administratifs, des cachets contrefaits de plusieurs services publics et privés et de faux timbres communaux sont entre autres objets saisis des mains des deux (02) réseaux de malfrats par le Commissariat Central de Police de la ville de Ouagadougou.