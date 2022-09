« Vols, alcoolisme, harcèlement, détournements », l’appel de Salimane Karimou aux enseignants

A l’occasion de la rencontre scolaire, le ministre des enseignements maternel et primaire s’est adressé aux acteurs aux éducations. A l’endroit des enseignants, Salimane Karimou a lancé un appel contre les vices qui constituent des dysfonctionnements dans le système éducatif.

« L’année scolaire 2022-2023 qui s’annonce doit nous permettre de sonner le glas des vices qui ont pour noms : absentéisme et retard injustifiés, alcoolisme, détournements, harcèlement, vols, mauvaise gestion, inconscience professionnelle, agressions verbale ou physique, violence sous toutes ses formes et j’en passe », a lancé le ministre. Selon Salimane Karimou, l’Ecole doit servir de cadre de lutte contre ces vices et non en être le lieu par excellence où ils se développent.

Ces difformités devenues banales dans nos sociétés actuelles et qui hypothèquent dangereusement l’avenir des générations montantes méritent que l’Ecole en fasse, mieux que par le passé, son cheval de bataille afin de réinstaurer et de promouvoir un vivre-ensemble harmonieux et conviviale. Salimane Karimou

Au lancement de l’université de vacances le 08 août dernier, le ministre avait annoncé que plus de 400 enseignants ont été identifiés pour leur goût trop poussé pour l’alcool. Ils ont été d’ailleurs mis sur une liste rouge et menacés de sanctions pour alcoolisme.