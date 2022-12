Volodymyr Zelensky désigné personnalité de l’année 2022 par le magazine américain Time

Le président ukrainien fait la UNE du « Time Magazine », qui l’a nommé personnalité de l’année 2022 et a rendu hommage à « l’esprit de l’Ukraine ».

Chaque année, le magazine américain Time honore une personnalité ayant marqué les derniers mois. Cette année 2022, c’est « Volodymyr Zelensky et l’esprit de l’Ukraine » qui représentent ce titre. Le président apparaît sur la couverture du magazine entouré de drapeaux bleus et jaunes, de tournesols, devenus le symbole de la résistance ukrainienne, ainsi que d’autres figures marquantes de la guerre.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

Le rédacteur en chef du magazine Edward Felsenthal a expliqué son choix sur Twitter : « Pour avoir prouvé que le courage peut être aussi contagieux que la peur, pour avoir incité les gens à s’unir pour défendre la liberté, pour avoir rappelé au monde la fragilité de la démocratie, et de la paix, Volodymr Zelensky et l’esprit de l’Ukraine sont la personnalité de l’année du Time. »

Le magazine américain a également élu les femmes iraniennes comme « héros de l’année 2022 ». Dans la catégorie « entertainer » ou artiste de l’année, c’est le groupe de K-Pop Blackpink qui a été choisi. Michelle Yeoh, l’actrice du film phénomène Everything Everywhere All at Once, remporte, elle, le titre « d’icône de l’année ».

The Women of Iran are TIME's 2022 Heroes of the Year #TIMEPOY https://t.co/ZAKOOKS9zA pic.twitter.com/wO8fv9oe6B — TIME (@TIME) December 7, 2022

Gregory Robinson, l’ancien directeur du programme de télescope spatial James Webb, a été honoré comme l’innovateur de 2022. Côté sport, c’est le joueur de baseball américain Aaron Judge qui fait la couverture comme athlète de l’année. L’année dernière, c’était Elon Musk, l’homme le plus riche de la planète, qui avait été élu personnalité de l’année par le Time, une décision qui n’était pas du goût de tout le monde.