Volodymyr Zelensky attendu à la Maison Blanche la semaine prochaine

Le président ukrainien Volodymr Zelenskyy prévoit d’assister à l’Assemblée générale des Nations unies la semaine prochaine et devrait rencontrer le président américain Joe Biden, a rapporté jeudi la chaîne NBC, citant un haut fonctionnaire ukrainien.

M. Zelensky doit assister à l’Assemblée générale des Nations unies à New York mercredi prochain, à l’occasion de la réunion annuelle de l’organisation. Après s’être rendu à New York, il se rendra à Washington pour rencontrer M. Biden et les parlementaires du Capitole, selon des sources proches de M. Zelensky.

Selon le Washington Post, la visite de M. Zelensky à Washington est provisoirement prévue pour le jeudi 21 septembre. M. Zelensky s’est déjà rendu dans la capitale fédérale en décembre, où il a rencontré M. Biden et s’est adressé à une session conjointe du Congrès. Depuis lors, le soutien à la poursuite de l’aide à l’Ukraine a diminué parmi une poignée de législateurs républicains, alors que la Maison Blanche continue de promettre une aide à l’Ukraine.

Le voyage annoncé de M. Zelensky fait suite à la visite du secrétaire d’État Antony Blinken à Kiev la semaine dernière, au cours de laquelle il a annoncé une aide supplémentaire d’un milliard de dollars à l’Ukraine pour l’aider à se défendre contre l’invasion russe. Cette aide comprendra un soutien aérien et d’autres ressources qui, selon lui, permettront de « construire une force pour l’avenir, une force militaire de l’avenir, capable de dissuader toute agression future et, si nécessaire, de la défendre et de la vaincre ».