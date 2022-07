Voici pourquoi vous devriez arrêter d’utiliser votre smartphone comme alarme

De nos jours, l’on ne peut plus se passer du smartphone. Et pour cause, il nous permet d’accomplir beaucoup de tâches quotidiennes, comme discuter avec nos proches. Cependant, certaines utilisations de ce joyau peuvent être néfastes pour la santé humaine. Parmi ces dernières, l’on peut évoquer le cas du réveil. Il urge alors d’éviter cette pratique.

Pour se lever tôt le matin, l’on peut avoir besoin d’un réveil plus ou moins fort. La plupart du temps, les gens utilisent une alarme de téléphone portable. Or, cette habitude est nocive pour la santé. Les experts recommandent même de la bannir de son quotidien.

A en croire les recherches, le sommeil est gravement affecté par la présence de téléphones portables ou d’autres appareils électroniques sur ou à côté du lit. La lumière bleue émise par ceux-ci affecte la production de mélatonine, l’hormone du sommeil. En d’autres termes, plus vous utilisez votre téléphone portable avant de vous coucher, plus il vous sera difficile de vous endormir et d’avoir un sommeil réparateur.

Des chercheurs de la Northwestern University de Chicago ont aussi récemment découvert que l’exposition à la lumière émise par les téléphones et les ordinateurs la nuit peut également entraîner une prise de poids. Par ailleurs, si beaucoup comptent sur l’alarme de leur téléphone, ce dernier peut se décharger et donc ne pas les réveiller.