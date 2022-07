Voici pourquoi vous devez verser de l’eau chaude dans vos toilettes

Si les toilettes ne sont pas bien entretenues, elles peuvent devenir un nid de germes et de bactéries. C’est pourquoi nous vous proposons de verser de l’eau chaude dans les pots de WC afin d’avoir accès à ces avantages incroyables. Voici quelques-uns réunis ici pour vous.

Après un nettoyage en profondeur, les toilettes peuvent paraître propres. Cependant, il existe un grand nid pour les insectes comme les mouches, dans les drains. En effet, ces insectes adorent se regrouper dans les milieux humides et les eaux stagnantes. C’est d’ailleurs pourquoi on les retrouve dans les égouts, les éviers, les sanitaires et les toilettes. Il se pourrait même qu’elles pondent des œufs à l’intérieur de vos toilettes.

Pour donc se débarrasser de ces envahisseurs, il suffit simplement de verser 2 à 4 tasses d’eau bouillante dans les toilettes après les avoir nettoyées. N’hésitez pas à utiliser cette astuce à l’eau chaude au quotidien pour un effet efficace et longue durée.

Autres utilisations efficaces et faciles de l’eau chaude

En plus d’éliminer les mouches, l’eau chaude peut être aussi utilisée pour déboucher les toilettes ou nettoyer en profondeur la cuvette. Voici deux utilisations faciles et efficaces à prendre en compte:

Déboucher les toilettes

Pour rapidement déboucher les toilettes, il suffit de verser un seau d’eau chaude à l’intérieur. Cependant, cette solution peut être efficace lorsque le bouchon n’est pas très important. Pour commencer, retirez un maximum d’eau stagnante dans les toilettes. Votre eau sera plus efficace lorsqu’elle est en contact direct avec le bouchon. Versez ensuite l’eau bouillante de façon rapide dans les toilettes. Cela permet d’exercer une pression importante qui élimine le bouchon en quelques secondes.

Attention à ne pas vous éclabousser, cette technique peut causer des brûlures importantes. Si vous constatez que l’eau s’écoule normalement dans les toilettes, c’est que vous avez réussi à déboucher vos WC. Toutefois, en versant l’eau bouillante une à deux fois par jour durant une semaine, vous vous débarrasserez de l’obstruction des canalisations.

Désinfecter les toilettes

Pour nettoyer les toilettes, il est toujours utile de verser de l’eau chaude à l’intérieur de la cuvette. La température élevée de l’eau va désinfecter la cuvette des toilettes en un rien de temps. Pour plus d’efficacité, il est possible de compléter votre démarche en utilisant des cristaux de soude, connus pour leurs pouvoirs nettoyants, dégraissants et désinfectants. Pour cela, versez deux cuillères à soupe de ce produit désinfectant dans les toilettes. Puis, ajoutez de l’eau chaude et laissez agir une heure. Ensuite, frottez les parois internes avec la brosse des toilettes puis tirez la chasse pour éliminer le produit.

Par ailleurs, il faut manipuler les cristaux de soude avec délicatesse. Et pour cause, ils peuvent être nocifs pour la santé.