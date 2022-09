Voici pourquoi vous devez nettoyer le sol de votre maison avec du sel

Si l’utilisation du sel sert principalement pour accompagner vos repas, il peut également servir dans d’autres situations de votre quotidien. Nous vous proposons de faire un point sur ce produit très utile pour l’entretien de votre logement.

Le sel est un produit multi-usages qui a une grande capacité à absorber et retenir les liquides. En effet, il est un produit très précieux pour nettoyer vos sols, carrelages et surfaces dures. Il est cependant moins efficace sur le marbre qui en serait sensible. Le sel est utile pour faire briller les sols et les rendre impeccables grâce à son pouvoir désinfectant et à sa grande capacité à retenir les liquides.

Pour nettoyer votre sol, une poignée de sel suffit pour 1,5 litre d’eau chaude. Imbibez ensuite un chiffon de la solution et frottez la surface pour donner plus de brillance. Si des taches tenaces persistent, incorporez une pincée de bicarbonate de soude à l’eau salée.