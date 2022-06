Voici pourquoi il faut mettre du carburant dans sa voiture ou moto le matin ou tard le soir

Comme vous le savez tous, le prix du carburant ne cesse de flamber ces derniers temps. Il urge donc de trouver des moyens pour en économiser. Découvrez alors dans cet article une astuce géniale, mais ignorée, révélée par des experts.

Avec la flambée des prix des produits pétroliers ces derniers temps, les experts conseillent aux conducteurs de faire le plein d’essence ou de diesel tôt le matin ou tard le soir. Et pour cause, à ces moments-là, les températures sont plus fraîches.

En effet, le carburant est stocké dans de grands réservoirs au sous-sol, qui sont soumis à de grands écarts de température. La nuit, il descend à un niveau très bas tout comme au petit matin, puis refroidit l’essence ou le diesel. Et lorsqu’il est froid, il est plus dense. Ainsi, le pistolet vous en donne plus pour le même prix. Or lorsqu’il fait chaud l’essence a tendance à être plus volatile et à se vaporiser sous forme de vapeur.

Les experts déconseillent d’ailleurs aux conducteurs de continuer à rouler leurs véhicules ou motos sur de nombreux kilomètres avec un réservoir presque vide, car cela peut endommager la pompe à essence. Il est donc préférable de faire le plein quand le niveau d’essence ou de gasoil descend en dessous du quart.

En outre, afin d’économiser du carburant pendant la conduite, essayez d’éviter les heures de pointe, car cela consomme inutilement du carburant. Une autre astuce consiste à planifier l’itinéraire pour ne pas rouler à l’aveuglette et consommer plus de carburant que prévu.

Par ailleurs, il faut également noter que le moteur de votre voiture consomme plus lorsqu’il fait froid.