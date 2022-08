Voici les raisons pour lesquelles vous devez consommer la viande de dinde

Consommer de la viande régulièrement permet de faire le plein de protéines animales, mais cela peut aussi être dommageable pour vos artères. En effet, certaines viandes sont assez grasses et leur apport trop important. Mais avec la dinde, ce problème n’existe pas. C’est une viande blanche particulièrement maigre et une excellente source de nutriments.

La dinde est une viande blanche à la saveur à la fois délicate et peu prononcée. Elle a l’avantage de pouvoir se glisser dans toutes les préparations et de se prêter à beaucoup d’associations. C’est d’ailleurs ce qui lui vaut sa popularité à travers le monde, certains pays la considérant même comme un véritable plat de fête. Côté nutrition, la viande de dinde possède de nombreux avantages.

Très nutritive, la viande de dinde est naturellement légère ce qui en fait d’elle la plus maigre de toutes les viandes et volailles. Sa teneur élevée en sélénium pourrait aussi aider à protéger des maladies cardiovasculaires.

Les individus qui souffrent d’allergies alimentaires, sont aussi protégés, car la protéine de dinde est rarement allergène. C’est donc l’une des premières viandes que peuvent consommer les jeunes enfants lorsqu’on introduit des aliments solides dans leur alimentation.

Elle contient une teneur très élevée en vitamines B, des antioxydants, c´est un concentré d’oligo-éléments et de minéraux, une source de potassium, de phosphore et de magnésium. La teneur en sodium de la viande de dinde est plutôt faible, elle est donc parfaitement indiquée pour les personnes dont les apports en sodium sont contrôlés et un atout également pour celles qui sont sujettes à la rétention d’eau.

Elle apporte beaucoup de protéines pour peu de calories.