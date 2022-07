Voici comment se débarrasser des araignées sans les tuer

Beaucoup de personnes ont peur des araignées, à cause de ses huit pattes et son apparence. Cependant, il est recommandé de ne pas les tuer. Découvrez dans cet article comment vous débarrassez d’elles sans les tuer.

Les araignées tissent leurs toiles dans des endroits tranquilles, à l’abri du vent et des intempéries comme les avancées de toits, les fissures des murs ou les lieux inhabités. Elles se nourrissent d’insectes comme les mites et les moustiques. A l’automne, le froid arrive et la nourriture manque, c’est le moment où les araignées rentrent dans les maisons pour se mettre à l’abri. De plus, les araignées se reproduisent en pondant des œufs dans des cocons entre mai et juin. Après leurs éclosions, les jeunes araignées cherchent à leur tour un nouveau lieu à coloniser. Nous vous proposons donc ici comment se débarrasser et d’éloigner ces bestioles de chez soi.

Comment se débarrasser d’une araignée sans la tuer?

Si vous ne supportez pas d’avoir une araignée à la maison, ne la tuez pas. Attrapez-la à l’aide d’un bocal et relâchez-la à l’extérieur. Elle retrouvera sûrement un autre endroit où elle s’installera pour chasser les insectes.

Il existe de nombreuses façons simples de chasser une araignée sans la tuer. Vous pouvez aussi vous débarrasser d’elle à l’aide d’une plante répulsive comme la menthe ou la lavande.

Retenez d’abord qu’une maison propre attire moins d’insectes nuisibles, ce qui a aussi pour effet de réduire le nombre d’araignées, puisque leur menu sera restreint. Voici par ailleurs d’autres trucs pour les tenir à l’écart:

Gardez les déchets, les tas de bois, les briques et les autres structures extérieures bien rangées pour empêcher les araignées de s’y installer.

Taillez les arbres et les arbustes pour qu’ils n’entrent pas en contact avec votre maison. Ce sont non seulement des cachettes idéales pour les araignées, mais elles leur donnent également un accès rapide et facile à la maison.

Désencombrez régulièrement les garages, les sous-sols et les zones de stockage où les araignées aiment se cacher.

Assurez-vous que les portes, les fenêtres et les moustiquaires sont scellées et intactes.

Prévenez l’apparition de sources de nourriture pour les araignées (autres insectes).