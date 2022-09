Voici comment restaurer la couleur de vos tenues délavées

Au fil des lavages, les vêtements ont tendance à perdre leurs couleurs et à devenir ternes. Pour restaurer l’éclat naturel des pantalons, tee-shirts et autres linges, quelques méthodes miracles peuvent être adoptées. Découvrez les dans cet article.

Voir ses vêtements ternir n’est jamais plaisant. Pour corriger cela, l’on se tourne souvent vers des astuces, qui sont souvent chers sur le marché, mais aussi toxiques pour la santé. Alors qu’il existe des produits naturels que l’on pouvait utiliser. en voici quelques uns.

Le bicarbonate de soude

La poudre blanche, devenue la star des produits de nettoyage domestiques, est tout aussi efficace pour prendre soin de votre linge. Le bicarbonate de sodium a pour vertu de raviver le blanc d’un vêtement jauni ainsi que les couleurs des vêtements devenus ternes et délavés. Pour cela :

Verser dans une bassine, un litre d’eau chaude

Ajouter une tasse de bicarbonate de soude

Tremper votre vêtement délavé et laisser agir quelques minutes

Mettre dans le tambour du lave-linge et laver comme à l’accoutumée.

Répéter l’opération autant de fois que possible pour un résultat optimal.

Le citron

Faites tremper votre linge blanc dans une bassine d’eau chaude dans laquelle vous versez le jus d’un citron. Mettez ensuite votre linge dans la machine à laver pour un lavage classique.

La levure chimique

Elle a le pouvoir de blanchir le linge et de lui donner de l’éclat. Pour cela, versez un sachet de levure dans le bac à lessive et vous aurez un résultat garanti.

L’eau oxygénée

C’est le produit miracle qui vous viendra en aide. Pour cela, versez un peu d’eau oxygénée dans votre lessive en choisissant un programme à 60°. Attention aux matières fragiles qui ne supportent pas les lavages à plus de 30 ou 40°.

Raviver la couleur des vêtements noirs

Noir c’est noir et il ne peut pas en être autrement ! Pour raviver cette couleur que l’on perd à cause des lavages fréquents, il faut avant tout éviter les hautes températures au-delà de 30°. L’eau froide est conseillée ainsi que les lavages courts. Sans oublier qu’il faut laver les vêtements noirs à l’envers et éviter le sèche-linge ainsi que le séchage direct au soleil.

Par la suite, plusieurs options sont possibles pour redonner du peps à votre vêtement noir délavé.

Les épinards : Si vous pensez qu’ils ne sont bons qu’à être dégustés, vous vous trompez ! Faites tremper votre vêtement noir ou foncé dans l’eau de cuisson des épinards et laissez agir quelques minutes pour lui redonner sa couleur d’antan. Rincez à l’eau et admirez le résultat !

Le café : pour fixer le noir ou le raviver, rien de mieux que le café. Versez une tasse dans le bac adoucissant du lave-linge et lancez un cycle de lavage.