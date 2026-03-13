Vladimir Poutine : « J’ai failli me mettre à tousser », des images retirées relancent le doute sur sa santé

Une courte vidéo de Vladimir Poutine, mise en ligne puis rapidement retirée, a relancé les interrogations autour de l’état de santé du président russe après qu’il ait semblé gêné et tousser lors d’un discours. La séquence, diffusée initialement sur Telegram avant d’être supprimée, a été republiée par plusieurs médias et commentateurs avant de disparaître à nouveau, provoquant de nouvelles analyses sur les réseaux sociaux et dans certains organes de presse internationaux.

La scène en question remonte au dimanche 8 mars, lors d’un discours prononcé pour la Journée internationale des droits des femmes. Dans l’extrait original, d’environ quatre minutes, Vladimir Poutine apparaît visiblement embarrassé pendant près de trente secondes, multipliant les raclements de gorge. Il s’adresse alors au public : “Vous savez, laissez-moi répéter cela, car j’ai un peu mal à la gorge. J’ai failli me mettre à tousser. J’ai beaucoup parlé aujourd’hui”. Cette version a été publiée sur la messagerie Telegram avant d’être retirée sans explication officielle.

Vingt minutes après la suppression, le service de presse du Kremlin a diffusé une nouvelle version du discours, écourtée à environ deux minutes, dans laquelle la gêne et les raclements de gorge ne figurent plus. Ce retrait suivi d’un montage a immédiatement alimenté des spéculations sur l’état de santé du président et sur la gestion de ses apparitions publiques par le Kremlin. Depuis plusieurs années, la moindre vidéo ou expression de Vladimir Poutine est scrutée, et les réseaux sociaux propagent régulièrement rumeurs et théories non vérifiées.

Rencontres diplomatiques et déclarations officielles

Sur le plan diplomatique, la même période a été marquée par une tentative de reprise du dialogue entre Moscou et Washington. Mercredi 11 mars, une réunion s’est tenue en Floride entre des représentants russes et américains, les premières discussions bilatérales depuis le début de la guerre en Iran, selon les informations diffusées. Côté russe, Kirill Dmitriev, proche du président, a participé à la rencontre.

Face à lui figuraient plusieurs négociateurs américains, dont Steve Witkoff, présenté comme l’émissaire spécial de Donald Trump. Sur le réseau social X, Kirill Dmitriev a qualifié la rencontre de productive en remerciant directement “Steve, Jared et Josh pour une rencontre productive”, en référence à Steve Witkoff, Jared Kushner et Josh Gruenbaum. De son côté, Steve Witkoff a confirmé que les échanges avaient été constructifs.

Le contexte rappelle que les rumeurs autour de la santé de Vladimir Poutine ne datent pas d’hier : en octobre 2023, une chaîne Telegram nommée General SVR avait affirmé qu’il avait subi un arrêt cardiaque, allégation ensuite contestée par l’agence Associated Press faute de preuves vérifiables. D’autres théories, reprises sur des plates-formes anonymes, évoquent l’existence de “doubles” utilisés lors d’apparitions publiques ; ces hypothèses n’ont jamais été étayées par des enquêtes indépendantes et restent considérées comme des rumeurs.

