Vladimir Poutine demande aux femmes russes d’avoir au moins 7 enfants

Le président russe Vladimir Poutine demande aux femmes de son pays de faire beaucoup plus d’enfants, alors que le pays a subi une importante chute démographique de 550 000 personnes depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, rapportent plusieurs médias européens.

Lors d’un discours prononcé par vidéo devant le Conseil populaire international russe, Poutine a mentionné qu’il était impossible de régler le problème démographique «catastrophique» de la Russie seulement avec plus d’argent ou d’avantages sociaux. Selon lui, il faut que les familles s’élargissent. «Plusieurs de nos citoyens perpétuent la tradition familiale en ayant 4 ou 5 enfants, voire plus. Souvenons-nous des familles russes d’antan lorsque nos grands-mères et arrière-grands-mères avaient chacune 7 ou 8 enfants. Protégeons et ravivons ces traditions», a-t-il déclaré.

Selon Vladimir Poutine, avoir plusieurs enfants devrait devenir une norme et un style de vie pour tous les Russes. «Une famille n’est pas seulement la base d’un État et d’une société, mais un phénomène spirituel et la source de la moralité», clame-t-il.

Plusieurs observateurs blâment la guerre en Ukraine pour la baisse de natalité et l’augmentation du nombre de décès au cours de la dernière année. Cette situation semble aussi miner sa popularité auprès de ses citoyens en vue de l’élection de 2024.

En plus des morts occasionnés par l’invasion en Ukraine, de plus en plus de familles russes semblent plus réticentes à l’idée de fonder une famille dans un climat économique incertain. Actuellement, une famille russe moyenne a 1,42 enfant. Vladimir Poutine aurait eu jusqu’à six enfants avec trois femmes, selon certains observateurs, mais le président russe n’en reconnait que deux : Maria et Katerina.