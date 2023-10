Vladimir Poutine avec Xi Jinping à Pékin : la Russie et la Chine se renforcent

- Publicité-

Le président russe, Vladimir Poutine, a effectué son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, en se rendant à Pékin pour rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping.

Vladimir Poutine a atterri à Pékin en début de matinée, marquant ainsi le début de sa visite en Chine. Les deux dirigeants, qui se qualifient mutuellement de « chers amis, » se sont engagés à discuter de manière « amicale et franche » des enjeux bilatéraux et internationaux. Cette rencontre intervient lors du forum des « Nouvelles routes de la soie, » également connu sous le nom de « La ceinture et la route, » où des représentants de 130 pays se sont réunis pour discuter de projets d’infrastructures et de coopération internationale.

La Russie, fortement sanctionnée par l’Occident en raison de son offensive en Ukraine, cherche à resserrer ses liens avec la Chine, qui est devenue un partenaire clé. Les deux pays ont déjà renforcé leur coopération économique et militaire pour contrer ce qu’ils perçoivent comme une hégémonie américaine. La Russie, désormais dans une position de dépendance économique vis-à-vis de la Chine, cherche à diversifier ses partenariats dans différents domaines, notamment l’énergie.

Cependant, peu d’experts s’attendent à des annonces majeures pendant cette visite. La Chine, avec son ascendant sur la Russie, semble déterminer l’agenda de la rencontre. La relation personnelle entre Xi Jinping et Vladimir Poutine joue un rôle central dans ce rapprochement, les deux dirigeants se qualifiant mutuellement d’amis.