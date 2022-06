Vladimir Poutine accuse les États-Unis, de « déstabiliser la production agricole mondiale »

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que l’action militaire de son pays en Ukraine n’était pas responsable de la crise alimentaire mondiale, affirmant que l’Occident empêchait l’exportation de céréales russes.

« Le marché alimentaire est déséquilibré de la manière la plus grave », a déclaré Poutine, s’adressant à un sommet virtuel « BRICS Plus » qui a rassemblé les dirigeants de 17 pays, dont la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud. M. Poutine a accusé les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, de « déstabiliser la production agricole mondiale » en imposant des restrictions aux livraisons d’engrais en provenance de Russie et de Biélorussie et en « rendant difficile » l’exportation de céréales par Moscou.

« La hausse des prix des produits agricoles de base, comme les céréales, a frappé le plus durement les pays en développement, les marchés en développement où le pain et la farine sont un moyen de survie nécessaire pour la majorité de la population », a déclaré M. Poutine. Il a également critiqué l' »hystérie » entourant les céréales bloquées dans les ports ukrainiens depuis le début des actions militaires de la Russie, affirmant que cela « ne résout aucun problème sur le marché mondial des céréales ». M. Poutine a déclaré que la Russie était un « acteur responsable sur le marché alimentaire mondial » et qu’elle était prête à « remplir honnêtement toutes ses obligations contractuelles ».

Des millions de tonnes de blé et d’autres céréales sont actuellement bloquées dans les ports ukrainiens, qui font l’objet d’un blocus ou sont occupés par les forces russes, et les navires sont confrontés au danger des mines qui ont été posées dans la mer Noire. Vendredi, cela faisait également quatre mois que la Russie avait envoyé des dizaines de milliers de soldats à la frontière, déclenchant un conflit qui a tué des milliers de combattants et de civils, déraciné des millions de personnes et vu des villes réduites en miettes par l’artillerie et les raids aériens russes. Washington et Bruxelles ont frappé Moscou avec des sanctions sans précédent, ce qui a poussé Poutine à chercher de nouveaux marchés et à renforcer ses liens avec des pays d’Afrique et d’Asie.