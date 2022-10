Visite de Talon aux Pays-Bas: trois accords financiers signés ce mardi

En visite de travail aux Pays-Bas, le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon et sa délégation ont signé le Mardi 04 Octobre avec des investisseurs néerlandais, trois accords de financement.

La visite du président Patrice Talon aux Pays-Bas, annonce déjà des perspectives heureuses pour le peuple béninois. En effet, au cours des nombreux échanges avec les autorités néerlandaises, le ministre béninois en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a présenté les opportunités d’investissements au Bénin aux opérateurs économiques des Pays-Bas.

A l’issue de ces échanges trois (03) nouveaux accords financiers ont été signés durant la première journée de la visite de travail. Il s’agit en effet d’un accord de financement et de deux accords d’engagement financier pour différents projets à savoir:

le projet d’alimentation en eau potable de six localités du Nord du Bénin,

le projet de développement du Port de pêche artisanal de Cotonou;

et du projet d’aménagement et de réhabilitation du Lac Nokoué et de la Lagune de Porto-Novo.

D’un coût global de de 180.000.000 d’Euros soit 118 072 260 000 de FCfa, ces accords financiers vont insuffler un souffre nouveau à l’économie nationale. La signature de ces accords financiers constitue également le baromètre de la bonne santé de la relation bilatérale entre le Bénin et les Pays-Bas.

Les impacts socioéconomiques des accords financiers avec les Pays-Bas

Le projet de renforcement de l’eau potable dans le nord du Bénin, l’un des accords signés ce mardi par le ministre Romuald Wadagni a pour but de procéder à de nouvelles installations d’eau potable dans les villes de Karimama, Cobly et Gogounou et le renforcement des infrastructures existantes dans les villes de Natitingou, Toucountouna et Copargo.

Pour ce qui est du projet du développement du port de pêche artisanal de Cotonou, il vise la d’impulser une nouvelle rentabilité au port de pêche par sa relocalisation. Le projet est décomposé en zone de service nautique qui comprendra des infrastructures modernisées pour le service de remorquage et de pilotage du port, une zone dédiée à la marine nationale et un chantier naval, une zone dédiée au développement des activités liées à la pêche artisanale et semi industrielle.

Cette zone comprendra entre autres, des quais de déchargement et des zones d’abri pour les embarcations, un plan incliné pour la mise en cale des pirogues, des ateliers de réparation des filets et des moteurs etc., mais également tout un circuit de mise en vente des produits de la pêche en assurant un suivi sanitaire et statistique efficace.