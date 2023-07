Visite au Bénin de Marie-Chantal Uwanyiligira, nouvelle Directrice des opérations de la Banque mondiale

Madame Marie-Chantal Uwanyiligira, nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Togo (depuis le 1er juillet 2023), a effectué une visite au Bénin du 24 au 25 juillet 2023. Elle a saisi l’occasion pour se présenter aux autorités béninoises et s’entretenir avec elles sur le Partenariat entre la Banque mondiale et le Bénin, ainsi que sur les importantes priorités à prendre en compte au cours de son mandat.

Lors de son séjour au Bénin, Madame Uwanyiligira s’est rendue à la Zone industrielle de Glo-Djigbé où elle a rencontré des jeunes en formation dans les métiers industriels, grâce à l’appui du Projet d’inclusion des jeunes (PRODIJ) financé par la Banque mondiale. L’objectif de ce partenariat avec la GDIZ est de garantir des opportunités d’emploi (d’ici 2025) pour 18 500 jeunes, principalement dans l’industrie textile, la transformation de la noix de cajou et les activités connexes.

« Je suis impressionnée par l’ambition que porte le gouvernement qui oriente le Bénin vers une bonne trajectoire de développement. Les investissements en cours dans la zone industrielle de Glo-Djigbé offrent indéniablement de nouvelles opportunités de croissance inclusive, de création de richesse et d’emplois. Le Groupe de la Banque mondiale est fière d’avancer avec le Bénin vers la transformation économique et sociale », soutient-elle.

Le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Bénin s’élève à 2 milliards 86 millions de dollars et comporte 25 projets et programmes couvrant plusieurs domaines de développement prioritaires pour le Bénin. La toute dernière opération a été approuvée le 15 juin 2023 pour un montant de 150 millions de dollars et concerne le programme de gouvernance économique pour la délivrance des services. Ce programme soutiendra des actions visant l’efficacité dans la mobilisation des ressources nationales afin de permettre à l’Etat d’avoir plus de moyens pour financer les services publics et répondre aux chocs.

Qui est Marie-Chantal Uwanyiligira ?

De nationalité rwandaise et économiste de formation, Marie-Chantal Uwanyiligira dispose de plus de vingt-cinq années d’expérience dans le domaine du développement. Ayant rejoint la Banque mondiale en 1995 en tant que chargée d’opérations à Kigali (Rwanda), elle a gravi les échelons et occupé des postes clés au sein de l’institution, notamment ceux de : (i) représentant résident de la Banque mondiale à Madagascar; (ii) cheffe de service au pôle mondial d’expertise pour le département en charge du secteur eau et assainissement ; (iii) assistante puis de cheffe adjointe de cabinet du président du Groupe de la Banque mondiale à Washington ; (ii) cheffe de cabinet de la directrice générale de la Banque Mondiale ; (iv) coordonnatrice des programmes pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau et la Mauritanie.

Elle dispose également d’une expérience dans le secteur privé, occupant des postes de direction, tout en partageant ses connaissances en tant qu’enseignante dans plusieurs universités.