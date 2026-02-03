Vision Bénin 2060 Alafia: le pays trace officiellement sa trajectoire vers son centenaire

Ce mardi 3 février 2026, le Dôme du Sofitel Hôtel de Cotonou s’est transformé en vitrine du futur béninois. Sous l’impulsion du chef de l’État, le gouvernement a officiellement dévoilé la Vision Bénin 2060 Alafia, un document stratégique qui fixe le cap du pays pour les 35 prochaines années.

Ce mardi 3 février 2026, le Dôme du Sofitel Hôtel de Cotonou s’est transformé en vitrine du futur béninois. Sous l’impulsion du chef de l’État, le gouvernement a officiellement dévoilé la Vision Bénin 2060 Alafia, un document stratégique qui fixe le cap du pays pour les 35 prochaines années.

La cérémonie, empreinte de solennité, a réuni membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers ainsi que les forces vives de la nation. Intitulée « Alafia, un monde de splendeurs », cette nouvelle vision nationale succède à la Vision 2025 et projette le Bénin vers l’horizon symbolique de son centenaire d’indépendance.

Loin d’un simple énoncé d’intentions, la Vision Bénin 2060 est le résultat d’un processus rigoureux conduit sous l’autorité du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané et piloté par la Direction générale des politiques de développement, dirigée par le Dr Cyriaque Adékimbi Edon. Elle s’est construite à partir d’une immersion nationale ayant permis de recueillir les aspirations des citoyens dans les 77 communes, puis d’un travail d’expertise prospective fondé sur les études nationales de perspectives à long terme.

La portée du document est renforcée par son ancrage juridique. La loi n° 2025-16 du 10 juillet 2025 lui confère un caractère contraignant, garantissant sa continuité et son application par les gouvernements successifs.

Pour l’exécutif, ce lancement marque une rupture assumée. Il s’agit de sortir d’une logique de réaction pour entrer dans une dynamique de projection maîtrisée, en consolidant les acquis et en offrant aux générations futures un cadre de développement lisible, stable et ambitieux.

Le 3 février 2026 s’inscrit ainsi comme une date charnière, celle où le Bénin a fait le choix de ne plus subir son avenir, mais de le construire. Le portail officiel visionbenin2060.gouv.bj est désormais accessible afin de permettre à chaque citoyen de s’approprier ce nouveau référentiel national.