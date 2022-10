Violentes manifestations au Tchad: la « France ne joue aucun rôle dans ces événements »

La France a annoncé ce jeudi, après-midi, qu’elle n’est mêlée de près ou de loin aux évènements violents qui se déroulent au Tchad, notamment à N’Djamena, depuis ce matin.

Des violences sont survenues ce matin au Tchad, avec notamment l’utilisation d’armes létales contre les manifestants, ce que la France condamne. « La France ne joue aucun rôle dans ces événements, qui relèvent strictement de la politique intérieure du Tchad. Les fausses informations sur une prétendue implication de la France n’ont aucun fondement », a déclaré l’ambassade de France au Tchad.

Dans un communiqué, mercredi, la délégation et des Etats membres de l’Union européenne accrédités en République du Tchad ont pris note de l’appel de partis politiques et d’organisations de la société civile à manifester ce jeudi 20 octobre 2022, ainsi que de la correspondance des autorités refusant leur autorisation. « Ils appellent toutes les parties concernées à poursuivre sur la voie du dialogue et à s’abstenir de tout acte de violence. Ils rappellent leur attachement aux droits de l’Homme et à l’exercice des libertés publiques, dans le respect des principes de l’Etat de droit« , précisait le communiqué.

Au moins un mort

Démarrées dans plusieurs villes du Tchad ce jeudi, les manifestations pour dénoncer la confiscation du pouvoir par les militaires au pouvoir, a déjà fait au moins un mort, plusieurs arrestations et de nombreux blessés. La police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Cette nouvelle manifestation intervient quelques jours après la fin du dialogue national qui avait, en effet, prolongé de deux ans la transition vers des élections « libres et démocratiques » et entériné la possibilité pour M. Déby de s’y présenter, 18 mois après qu’il a pris le pouvoir à la tête d’une junte militaire.

Le futur gouvernement « s’emploiera corps et âme pour que la volonté du peuple tchadien ne souffre d’aucune entorse », a déclaré Mahamat Déby qui a été désigné président de la transition Tchad, lors de ce dialogue national.