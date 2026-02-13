Viol et agression s3xuelle: Thomas Partey visé par de nouvelles accusations

Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey fait face à de nouvelles accusations de viol et d’agression s3xuelle au Royaume-Uni, tandis que son procès est désormais programmé pour le mois de novembre.

L’étau judiciaire se resserre autour de Thomas Partey. Le milieu de terrain ghanéen fait désormais face à de nouveaux chefs d’accusation après l’autorisation donnée par le Service des poursuites de la Couronne britannique. Ces charges viennent s’ajouter à celles qu’il conteste déjà devant la justice anglaise.

Déjà poursuivi pour plusieurs faits présumés de viol et d’agression sexuelle, le joueur avait plaidé non coupable lors d’une précédente audience devant la Crown Court de Southwark, en septembre. Les faits qui lui sont reprochés remonteraient à la période 2021-2022, alors qu’il évoluait comme titulaire régulier dans un club de Premier League basé au nord de Londres.

Formellement inculpé quelques jours seulement après la fin de son contrat en Angleterre, fin juin, Partey doit désormais comparaître le 13 mars devant le tribunal de première instance de Westminster dans le cadre des nouvelles accusations. Placé sous contrôle judiciaire, il demeure libre sous conditions strictes : interdiction de contacter les plaignants et obligation de prévenir les autorités au moins 24 heures avant tout déplacement à l’étranger.