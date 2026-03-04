Vincent Moscato tacle les influenceurs de Dubaï et apparaît défiguré après un accident

Vincent Moscato , ancien international de rugby devenu animateur radio, a de nouveau fait parler de lui depuis Dubaï où il se trouvait bloqué en raison de la fermeture d’espaces aériens liée aux tensions au Moyen‑Orient. L’animateur de RMC a publiquement critiqué certains créateurs de contenu français présents sur place pour leurs publications alarmistes, rappelant par ailleurs un accident paru sur ses réseaux en juillet 2022 au cours duquel il était apparu fortement marqué au visage.

Formé sur les terrains, Vincent Moscato a porté le maillot du XV de France et évolué dans des clubs reconnus comme le CA Bègles‑Bordeaux et le Stade Français. Après sa carrière sportive, il s’est tourné vers les médias et s’est imposé notamment sur RMC où il anime le Super Moscato Show, émission qui mêle débats sportifs et ton populaire. Il est également connu pour sa participation à l’émission Danse avec les stars et pour sa présence active sur les réseaux sociaux, où il s’exprime sans filtre.

Selon ses publications, Moscato se trouvait à Dubaï avec son épouse lorsque les perturbations aériennes ont contraint plusieurs voyageurs à prolonger leur séjour. Sur les réseaux, plusieurs influenceurs français présents dans l’émirat ont relayé des vidéos et témoignages marqués par l’inquiétude et la tension ambiante.

Un tacle sans concession aux influenceurs de Dubaï

Face à cette profusion de contenus anxiogènes, Vincent Moscato a pris la parole sur Instagram pour critiquer ce qu’il estime être du sensationnalisme. Il a reproché à certains créateurs de contenu d’exagérer la portée des événements et d’alimenter la panique plutôt que d’informer. Dans ses messages, l’animateur a qualifié de « bande de pompes » ceux qui, selon lui, « font du drama » et a estimé qu’ils « font honte à la France », invitant ironiquement ces profils à « aller vendre leurs dentifrices ou autres produits » plutôt que de dramatiser la situation.

Vincent Moscato a toutefois nuancé son propos en rappelant que, malgré la gravité des explosions et les fermetures d’aéroports qui ont perturbé les liaisons, il considère la situation comme gérable et hors de proportion par rapport à certains témoignages diffusés en ligne.

Plus tôt, en juillet 2022, l’animateur avait suscité l’inquiétude en publiant des photos le montrant le visage tuméfié, griffé et marqué de bleus. À l’époque, il avait tenté de désamorcer les rumeurs en expliquant avec humour la nature de sa blessure : « Je sais que vous n’allez pas me croire… Je me suis cassé la gueule dans les escaliers », déclarait‑il sur ses réseaux. Les réactions d’abonnés avaient oscillé entre soutien et moquerie, certains appelant à la prudence — « Attention Vincent, on ne rajeunit pas. On veut te garder le plus longtemps possible » — tandis que d’autres plaisantaient avec des commentaires tels que « Accident de Ricard » ou « C’est pas plutôt Christelle qui t’a infligé une petite correction… »