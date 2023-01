Vinaigre de cidre : recette maison avec des pelures de pommes

Le vinaigre de cidre est un produit bien connu. Il est beaucoup utilisé que ce soit pour la cuisine, le nettoyage ou tout simplement pour la santé. Il est un produit que l’on peut réaliser soit même mais qui prend du temps. Découvrez ici la recette maison du vinaigre de cidre.

Le vinaigre de cidre fait maison est économique, écologique et sain. En effet, il très facile à réaliser avec des restes de pommes, de la patience et de la fermentation. Voici donc la recette de base pour faire du vinaigre de cidre maison biologique de qualité.

Ingrédients :

Des pelures de pommes ;

Des trognons de pommes ;

Une cuillère à soupe de sucre pour 230 ml d’eau ;

De l’eau ;

Un pot en verre d’un litre.

Préparation :

Pour commencer, remplissez les trois-quarts du pot en verre des pelures et autres trognons de pommes. D’un autre côté, ajoutez le sucre dans l’eau et mélangez jusqu’à ce qu’il soit complètement dilué. Versez ensuite l’eau dans le pot, de manière à recouvrir intégralement les morceaux de pommes tout en laissant un peu de place en haut du pot. Couvrez le pot à l’aide d’un morceau de tissu, puis placez le pot dans un endroit chaud pendant 14 jours, environ. N’hésitez pas à remuer le mélange tous les 3 jours, en enlevant l’écume qui pourrait se développer sur le dessus. Au bout des quatorze jours, filtrez le liquide en supprimant les résidus de pommes. Et pour que le vinaigre de cidre développe tout son goût, mettez-le de côté entre 2 à 4 semaines.