Vif accrochage entre Josée Delatour et Daysie sur une émission: Makosso choisit son camp

Suite au vif accrochage survenu vendredi dernier entre Josée Delatour et Daysie sur Yvideroshow, le révérend pasteur Camille Makosso a pris position pour un camp au détriment de l’autre.

Le plateau de l’émission Yvideroshow du vendredi 18 novembre 2022 s’était transformé en un ring où les artistes chanteuses ivoiriennes Josée Delatour et Daysie se sont affrontées.

A l’origine de ce vif accrochage, des histoires de vol de mari et d’appartenance à une classe sociale. Suite aux polémiques déclenchées par l’émission qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, le très controversé pasteur Camille Massoko a pris partie pour Daysie en rejetant le tort sur Josée Delatour.

« Je viens de suivre attentivement l’émission de Yvidero et je peux te dire que tu es une femme avec un grand F. On accuse des gens sur des suppositions et aucun fait et preuves donnés« , a écrit Makosso en légende d’une photo de Daysie.

Pour lui, Daysie a une mentalité très avancée mais son seul malheur est d’être née dans un pays qui a un esprit pauvre.« Quand une main, un seul jour ta fait du bien rien que pour cela tu ne dois jamais tenter d’humilier la personne. Reste concentrer petite sœur », a-t-il ajouté comme pour tacler Josée Delatour.

La pomme de Discorde

Connues comme de très bons amies, Josée Delatour et Daysie ne se parlent plus depuis environ trois ans. Les deux meilleures amies sont devenues ennemies à cause de la prétendue proximité de Daysie avec le mari de Josée Delatour et leur différente classe sociale.

Interrogée sur ce qui les divise, Josée Delatour dénonce avoir été traitée de femme qui a faim par celle qui était son amie. « J’entends partout dire que tu dis que j’ai faim, déjà, quand on s’est connu, moi j’étais véhiculée, pas toi. Je n’avais pas faim en ce moment là parce que de temps en temps tu roulais ma voiture. C’est après que ma vie s’est écroulée, et que oui, j’ai traversé des moments difficiles. Si, j’ai faim, bon peut-être qu’on a tous certainement eu faim« , a-t-elle exposé en plein direct.

A l’en croire, c’est l’assemblage de toutes ces attitudes de Daysie qui lui a fait comprendre qu’elle l’a jugé selon la situation qu’elle traversait. « Comme si je n’avais pas de cerveau, je t’ai laissé me faire ce que tu voulais parce que moi j’avais un cœur et je pensais que ça pouvait t’être utile« .

Accusée d’avoir flirté avec le mari de Josée Delatour, Daysie reconnaît juste lui avoir offert des séances de massage et de soin corporel mais estime que l’objectif n’était pas de lui prendre son chéri. « Si je voulais ton mari, je l’aurais pris, renseigne-toi« , a-t-elle répondu sans langue de bois.