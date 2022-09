Vie de couple : ces positions de dormir qui en disent long sur votre relation

Bien que le langage corporel puisse varier, la posture que vous adoptez en dormant avec votre partenaire en dit long sur la situation émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. A en croire une experte interrogée par le Daily Mail, la position que vous adoptez pour dormir dans le lit conjugal pourrait être révélatrice de la santé de votre couple.

Si le langage du corps peut révéler vos pensées les plus profondes et vos émotions en journée, il semblerait que ce soit de même la nuit, selon Olga Levancuka, une experte du couple britannique interrogée dans le Daily Mail.

En effet, selon elle, la position dans laquelle vous dormez avec votre partenaire pourrait être le miroir de la santé de votre relation de couple. Pire, certaines positions pour dormir à deux seraient carrément annonciatrices de problèmes dans votre couple, et même de rupture imminente. Tous les spécialistes et psychologues s’accordent d’ailleurs à dire que les positions durant le sommeil des couples en dit long sur la période qu’ils traversent.

Si vous y réfléchissez sérieusement, vous allez sûrement vous rendre compte que lorsque vous vous êtes disputés avec votre conjoint, vous avez tendance à lui tourner le dos ou à chercher une des positions durant le sommeil qui l’évite, au moment de dormir.

De même, vous avez probablement remarqué qu’après une journée romantique ou si les choses se passent bien entre vous, vous vous endormez entrelacés et le plus proche possible l’un de l’autre.