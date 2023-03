Vie de couple : 04 conséquences néfastes de la masturbation sur la femme

La masturbation est une pratique qui consiste à stimuler son organe sexuel, pour obtenir du plaisir très proche de celui qu’on tire d’un rapport sexuel. Cependant, ce fait a des conséquences négatives sur l’homme, comme sur la femme. Découvrez quatre de ces conséquences sur la femme.

La masturbation consiste principalement à caresser de façon manuelle les organes génitaux externes, dans le but de faire monter l’excitation. Aussi bien les hommes que les femmes la pratiquent. Généralement, ils se servent de ses mains pour stimuler les organes génitaux. Cependant, il est possible de recourir à des objets sexuels qui ont l’avantage de rendre l’activité plus ludique et de procurer plus de plaisir.

Chez les hommes, la masturbation est très brève, mais peut procurer énormément de plaisir. Les femmes, par contre, peuvent mettre énormément de temps à se masturber avant de ressentir le plaisir sexuel dont elles ont besoin. Mais cette pratique a également des conséquences néfastes sur la vie des femmes. En voici quelques-unes dans cet article.

Affecte la vie sexuelle

Sans que vous le sachiez, la masturbation excessive peut affecter votre vie sexuelle. Comme trop de masturbation atténue le plaisir, elle a donc la capacité de détruire votre vie sexuelle. Également, une femme qui se masturbe trop souvent n’arrive plus à atteindre l’orgasme au cours d’une partie de jambes en l’air avec son partenaire.

Perte de mémoire

Une masturbation excessive entraîne la libération excessive de dopamine dans le cerveau. Par conséquent, cela entraîne une perte de mémoire.

Perte d’énergie

Se masturber demande beaucoup d’énergie. Une faiblesse accrue est le résultat d’une masturbation excessive. Lorsque le sang coule vers vos organes génitaux, vous perdez du sang et de l’énergie.

Perte de cheveux

La masturbation excessive provoque la perte de cheveux chez les femmes. Vous masturbez-vous plus de cinq fois en une semaine ? Vous avez enfin compris la raison de votre chute de cheveux.