Victor Osimhen peut remporter le Ballon d’Or 2023 selon José Peseiro

-Publicité-

Le sélectionneur national du Nigéria, José Peseiro, estime que Victor Osimhen peut remporter le Ballon d’Or de cette année, alors que l’attaquant de Naples fait partie des 30 nominés pour la récompense suprême.

Victor Osimhen a connu une saison 2022-2023 excellente avec Naples, menant le club napolitain à un premier Scudetto depuis plus de 30 ans et remportant ainsi le Soulier d’Or de Serie A. L’avant-centre nigérian sort également d’une laborieuse phase qualificative de la CAN 2023 avec 10 buts inscrits, terminant ainsi en tête du meilleur scoreur des éliminatoires. De remarquables performances pour l’attaquant des Super Eagles, nommés parmi les 30 joueurs en lice pour le Ballon d’Or de cette année.

Et pour José Peseiro, le natif de Lagos peut soulever cette récompense individuelle. Dans une interview accordée à II Napoli Online, le sélectionneur national du Nigéria a proclamé qu’Osimhen a tout ce qu’il faut pour remporter ce prestigieux prix. « Il (Osimhen) peut sûrement remporter le Ballon d’Or à l’avenir. Il ne lui manque rien pour le faire. Il a des caractéristiques différentes de celles des autres joueurs qui sont au sommet en ce moment, mais il marque aussi beaucoup », a-t-il confié.

- Publicité-

Depuis le sacre de George Weah, Ballon d’Or en 1995, aucun autre joueur africain n’était parvenu à monter sur le podium de la prestigieuse récompense. Et pour cette année, Lionel Messi, sacré champion de la Coupe du Monde 2022 et élu meilleur joueur du tournoi, ainsi qu’Erling Haaland, dont la saison remarquable avec Manchester City a été couronnée de succès et a pulvérisé plusieurs records en Angleterre, sont les deux annoncés grands favoris pour monter sur le trône. Mais l’espoir est permis…..

Articles similaires