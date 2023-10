Victor Osimhen: “Je ne sortirai qu’avec une femme qui apporte quelque chose à la table”

- Publicité-

L’international nigérian, Victor Osimhen, a déclaré catégoriquement qu’il ne serait dans une relation qu’avec une femme de valeur et non avec celle qui ne s’intéresse qu’à dépenser son argent durement gagné.

Pour Osimhen, l’apparence extérieure n’est pas une priorité ; il recherche plutôt une femme déterminée, dotée d’une vision claire, sachant ce qu’elle veut dans la vie et prête à travailler pour atteindre ses objectifs.

L’attaquant de Naples a souligné que les apparences peuvent être trompeuses, insistant sur le fait qu’il privilégie les compétences et la personnalité plutôt que la beauté superficielle.

Dans une vidéo sur Instagram, l’avant-centre des Super Eagles a exprimé son point de vue sur le sujet, en précisant qu’il n’est pas du genre à dépenser plus de 100 000 nairas pour un sac Birkin en échange d’un simple message d’anniversaire.

“Il ne s’agit pas de l’apparence. On dit ‘table’, ‘table’. Si vous n’apportez rien à la table, je ne fais rien. Je ne peux pas acheter un sac Birkin pour une fille, et si c’est à mon tour, vous me dites ‘Un roi est né aujourd’hui’“, a-t-il affirmé.

Victor Osimhen brille avec Naples cette saison en cours (2023/24), avec déjà 6 buts en 8 matchs. Lors du précédent exercice (2022/23), le Nigérian a joué un rôle crucial dans le succès des Partenopei, en marquant 26 buts en 32 matchs, terminant au passage meilleur buteur du championnat.