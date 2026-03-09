Véronika Loubry : sa fille Thylane Blondeau se fiance avec son meilleur ami

Le 8 mars 2026, Thylane Blondeau a annoncé sur Instagram ses fiançailles avec son « meilleur ami », une nouvelle relayée par la jeune femme de 24 ans et accueillie par de nombreux messages de félicitations, dont celui de sa mère, la journaliste et animatrice Véronika Loubry, elle-même marquée récemment par un lourd deuil.

La publication de Thylane, postée dimanche, a été accompagnée d’un message indiquant qu’elle s’apprêtait à dire « oui » à celui qu’elle présente comme son meilleur ami. La nouvelle a immédiatement suscité une forte mobilisation des abonnés et des personnalités publiques sur les réseaux sociaux.

Parmi les commentaires, la présentatrice Karine Le Marchand a tenu à adresser ses félicitations en s’exprimant longuement sur la situation personnelle du couple. Dans sa réaction, elle souligne avoir découvert le futur fiancé de Thylane dans des circonstances difficiles et loue son attitude : « il s’est montré exemplaire, fort, digne et aimant ». Karine conclut en saluant le choix de la jeune femme et en évoquant sa propre émotion face à cette union.

Véronika Loubry heureuse après l’épreuve

La réaction de Véronika Loubry, mère de Thylane, a été publiée elle aussi sur Instagram et traduit un soulagement mêlé de joie après des mois douloureux. Dans son message, elle écrit ressentir qu’un « petit rayon de soleil traverse enfin les nuages » en voyant sa fille se fiancer. Elle ajoute être impatiente de « préparer le mariage » et signe affectueusement : « Ta maman qui t’aime infiniment. Gégé doit être tellement fier de toi ». Ces mots témoignent de l’émotion familiale autour de cet engagement.

Le message de Véronika prend place dans un contexte de deuil personnel : elle avait récemment annoncé la disparition de son compagnon, Gérard, après un long combat contre la maladie. Dans sa publication antérieure, elle avait décrit le décès comme la perte « de l’amour de ma vie » après « deux ans et 9 mois d’un combat que personne ne devrait affronter ».

Véronika avait détaillé la combativité et la dignité de son compagnon tout au long de son traitement et partagé la violence de l’épreuve : « Pendant son combat, mon guerrier a tout donné : sa force, sa dignité, son humour même quand la douleur gagnait du terrain ». Elle a également évoqué la lourdeur du traitement subi par Gérard, précisant le chiffre de « 56 chimiothérapies » et soulignant sa détermination jusqu’au bout.

Dans la même publication, l’animatrice avait exprimé la profonde douleur laissée par cette perte : « Moi je le croyais invincible… il a décidé de baisser les armes et ma vie ne sera plus jamais la même ». Elle a décrit leur relation en des termes très personnels : « C’était mon âme sœur, mon grand amour, mon double… J’ai mal, si mal ».