Venise: la «plus belle librairie du monde» pleure le décès de son chat

Visage du librairie Acqua Alta, Tigre est décédé il y a quelques jours, âgé de 20 ans. Une triste nouvelle pour l’institution italienne qui a rendu un hommage grandeur nature à son chat.

Situé entre les canaux de la Sérénissime, l’établissement en question accueille divers félins qui s’adonnent au flâne et à la sieste entre les rayons de livres. Au fil des années, Cappuccino avait rejoint Tigre, suivi de près par le chat noir Dominique.

Lors d’une interview accordée en 2018 au Mondospettacolo, Luigi Frizzo, le propriétaire d’Acqua Alta, évoquait également son compagnon à quatre pattes, Mussi Pu. « Ce patronyme tire son origine du latin et signifie « Attrape-souris ». Il était utilisé à l’époque de la République de Venise (dissoute en 1797), et une colonne au sein du Palais des Doges en témoigne. Les derniers arrivants se nomment Coco et Zichi. »

Acqua Alta, sise à proximité de l’église Santa Maria Formosa, est souvent qualifiée de « plus belle librairie du monde ». Luigi Frizzo, tout aussi excentrique que les rayonnages de sa boutique, est un ancien gardien de marmottes et de chamois, épris des œuvres de Rudolf Steiner et de Novalis. Il ouvre les portes de ce sanctuaire de la littérature en 2004.

Les ouvrages y sont préservés des inondations grâce à des dispositifs flottants tels que des gondoles, un bateau désaffecté ou encore une baignoire. La sélection de volumes, souvent anciens, est hétéroclite : livres offerts à Venise, ouvrages d’aventures, de mystère, encyclopédies qui servent d’échelle…